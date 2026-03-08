Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард: «Эвертон» сможет зацепиться за еврокубковую строчку в турнирной таблице

Стивен Джеррард: «Эвертон» сможет зацепиться за еврокубковую строчку в турнирной таблице
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил шансы «Эвертона» на выход в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Они проводят очень хороший сезон, Дэвид Мойес здорово работает с командой. «Эвертон» набрал неплохой ход, уверен, они смогут зацепиться за еврокубковую строчку в турнирной таблице.

Мы все знаем, что Мойесу очень нравится Лига конференций (специалист выигрывал этот трофей с «Вест Хэм Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). «Эвертон» сделает так, что «Ливерпулю», «Челси» и «Брентфорду» не придётся легко», — сказал Джеррард в интервью для TNT Sports.

На данный момент «ириски» находятся на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Джеррард назвал футболиста «Ливерпуля», с которым хотел бы сыграть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android