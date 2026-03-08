Стивен Джеррард: «Эвертон» сможет зацепиться за еврокубковую строчку в турнирной таблице

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил шансы «Эвертона» на выход в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Они проводят очень хороший сезон, Дэвид Мойес здорово работает с командой. «Эвертон» набрал неплохой ход, уверен, они смогут зацепиться за еврокубковую строчку в турнирной таблице.

Мы все знаем, что Мойесу очень нравится Лига конференций (специалист выигрывал этот трофей с «Вест Хэм Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). «Эвертон» сделает так, что «Ливерпулю», «Челси» и «Брентфорду» не придётся легко», — сказал Джеррард в интервью для TNT Sports.

На данный момент «ириски» находятся на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.