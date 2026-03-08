«Краснодар» проиграл «Рубину» в выездном матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли казанский «Рубин» и «Краснодар». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала казанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Карасёв.

На 24-й минуте Назми Грипши открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд. На 74-й минуте Константин Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля. Джон Кордоба на 90+3-й минуте отыграл один мяч «Краснодара».

После этой игры «Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

В следующем туре казанцы 15 марта примут «Локомотив», краснодарцы 14 марта на выезде встретятся с «Сочи».