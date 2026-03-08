Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии игроков перед дерби с «Динамо»

Комментарии

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов перед матчем 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 8 марта, в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«У нас, к счастью, травмированных нет. В последней игре несколько футболистов получили достаточно неприятные повреждения. Но благодаря в первую очередь их профессионализму и очень корректному подходу тренерского штаба все ребята вернулись в общую группу, и сегодня у нас травмированных нет. Все ребята готовы выйти на поле и помочь нашей команде одержать победу в братском дерби», – сказал Безуглов в видео пресс-службе ЦСКА.

После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на восьмой строчке.

Новости. Футбол
Все новости RSS

