Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии игроков перед дерби с «Динамо»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов перед матчем 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 8 марта, в 19:30 мск.

«У нас, к счастью, травмированных нет. В последней игре несколько футболистов получили достаточно неприятные повреждения. Но благодаря в первую очередь их профессионализму и очень корректному подходу тренерского штаба все ребята вернулись в общую группу, и сегодня у нас травмированных нет. Все ребята готовы выйти на поле и помочь нашей команде одержать победу в братском дерби», – сказал Безуглов в видео пресс-службе ЦСКА.

После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на восьмой строчке.