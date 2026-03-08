Радимов саркастически отреагировал на игру «Краснодара» в матче с «Рубином»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов саркастически отреагировал на игру «Краснодара» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором южане уступили «Рубину» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24' 2:0 Нижегородов – 73' 2:1 Кордоба – 90+3'
«А «Краснодар» в Казани будет раздевалку крушить?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
После 20 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке. В топ-3 также входят «Зенит» (42 очка) и «Локомотив» (40).
В следующем туре казанцы 15 марта примут «Локомотив», краснодарцы 14 марта на выезде встретятся с «Сочи».
Комментарии
