Главная Футбол Новости

«Рубин» прервал серию «Краснодара» из 10 матчей без поражений в РПЛ

«Рубин» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым казанский клуб прервал серию «быков» из 10 матчей без поражений в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

В предыдущий раз «Краснодар» проигрывал 21 сентября 2025 во встрече с «Зенитом» (0:2). С того момента подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) и победили «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Рубин» (1:0), «Спартак» (2:1), «Крылья Советов» (5:0), ЦСКА (3:2) и «Ростов» (2:1).

После этой игры «Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

