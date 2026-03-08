«Рубин» прервал серию из трёх поражений в РПЛ

Казанский «Рубин» со счётом 2:1 переиграл «Краснодар» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, казанская команда прервала серию из трёх поражений в чемпионате России.

Ранее казанцы потерпели поражения от санкт-петербургского «Зенита» (0:1), «Ростова» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (1:2). Что примечательно, игра с бело-голубыми состоялась уже в весенней части чемпионата России. Победа над «быками» прервала эту последовательность. В следующем туре «Рубин» 15 марта дома встретится с московским «Локомотивом».

«Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.