Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Футбол

«Рубин» прервал серию из трёх поражений в РПЛ
Комментарии

Казанский «Рубин» со счётом 2:1 переиграл «Краснодар» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, казанская команда прервала серию из трёх поражений в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

Ранее казанцы потерпели поражения от санкт-петербургского «Зенита» (0:1), «Ростова» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (1:2). Что примечательно, игра с бело-голубыми состоялась уже в весенней части чемпионата России. Победа над «быками» прервала эту последовательность. В следующем туре «Рубин» 15 марта дома встретится с московским «Локомотивом».

«Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

