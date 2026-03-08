Скидки
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на поражения «Зенита» и «Краснодара» в 20-м туре РПЛ

Генич отреагировал на поражения «Зенита» и «Краснодара» в 20-м туре РПЛ
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на поражения «Зенита» и «Краснодара» в матчах 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые на выезде уступили «Оренбургу» со счётом 1:2, а «Краснодар» с таким же счётом проиграл в Казани «Рубину».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Лишний раз убеждаюсь, что смотреть в календарь и считать очки по весне — максимально бессмысленно. Кто бы мог подумать, что в один день и в одном туре оступятся и «Зенит», и «Краснодар», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

Семак объяснил отсутствие Барриоса в стартовом составе в проигранном матче с «Оренбургом»
