Генич отреагировал на поражения «Зенита» и «Краснодара» в 20-м туре РПЛ

Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на поражения «Зенита» и «Краснодара» в матчах 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые на выезде уступили «Оренбургу» со счётом 1:2, а «Краснодар» с таким же счётом проиграл в Казани «Рубину».

«Лишний раз убеждаюсь, что смотреть в календарь и считать очки по весне — максимально бессмысленно. Кто бы мог подумать, что в один день и в одном туре оступятся и «Зенит», и «Краснодар», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 20 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 42 очка и располагается на второй строчке.