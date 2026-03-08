ЦСКА — «Динамо» Москва: Маричаль открыл счёт на 13-й минуте
В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4'
Удаления: Гонду – 16' / нет
Первый мяч в матче забил защитник «Динамо» Николас Маричаль на 13-й минуте.
После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на девятой строчке.
В предыдущем туре команда Фабио Челестини на выезде проиграла «Ахмату» со счётом 0:1, а подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» (4:0).
