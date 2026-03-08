«Не по-чемпионски так играть». Колыванов — о поражении «Краснодара» от «Рубина»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).

«Не узнал «Краснодар», особенно в первом тайме. Сыграл безлико. То ли из-за поля, то ли замёрзли. Первый тайм был без моментов. Не могли 25 минут выйти на чужую половину поля. Не вспомню, когда первый раз по воротам пробили. «Рубину» надо отдать должное! Компактно сыграли, хорошо выглядели. Всё по делу. Не ожидал такого от «Краснодара». Не знаю, как они готовились. Не по-чемпионски так играть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке.