«Порт Вейл» из третьего дивизиона обыграл «Сандерленд» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором играли «Порт Вейл» из третьего по силе английского дивизиона и «Сандерленд». Встреча состоялась на стадионе «Вейл Парк» (Сток-он-Трент). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тэйлор. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Бен Уэйн. Новозеландский нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 28-й минуте.

Таким образом, «Сандерленд» выбыл из Кубка Англии, а «Порт Вейл» сыграет в 1/4 финала турнира. Отметим, что «Порт Вейл» на данный момент занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице третьего дивизиона Англии.

Также в четвертьфинал вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», лондонские «Арсенал» и «Челси».