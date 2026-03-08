Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Порт Вейл — Сандерленд, результат матча 8 марта 2026, счет 1:0, 1/8 финала Кубка Англии 2025/2026

«Порт Вейл» из третьего дивизиона обыграл «Сандерленд» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором играли «Порт Вейл» из третьего по силе английского дивизиона и «Сандерленд». Встреча состоялась на стадионе «Вейл Парк» (Сток-он-Трент). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тэйлор. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Кубок Англии . 1/8 финала
08 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Порт Вейл
Сток-он-Трент
Окончен
1 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Уэйн – 28'    

Единственный гол во встрече забил Бен Уэйн. Новозеландский нападающий хозяев поля отличился в первом тайме на 28-й минуте.

Таким образом, «Сандерленд» выбыл из Кубка Англии, а «Порт Вейл» сыграет в 1/4 финала турнира. Отметим, что «Порт Вейл» на данный момент занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице третьего дивизиона Англии.

Также в четвертьфинал вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», лондонские «Арсенал» и «Челси».

Материалы по теме
Чудеса в Кубке Англии: клуб Дэдпула против «Челси» и флешбэки «Ман Сити»
Чудеса в Кубке Англии: клуб Дэдпула против «Челси» и флешбэки «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android