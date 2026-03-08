«Очень холодно». Полузащитник «Рубина» Грипши — о матче с «Краснодаром»

Полузащитник казанского «Рубина» Назми Грипши высказался о погодных условиях матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

— Я очень рад, что забил гол и получилось заработать три очка.

— Ожидали ли вы, что казанский этап карьеры будет стартовать матчем при такой температуре?

— Для меня эта погода не нова, потому что я играл в Астане. Но сегодня казалось, что очень холодно, холоднее, чем обычно. Мы очень усердно работали всю неделю, с помощью всего персонала и команды смогли победить, — сказал Грипши в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.