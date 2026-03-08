«Тоттенхэм Хотспур» может пригласить бывшего тренера «Ювентуса» — Corriere dello Sport

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

На данный момент лондонскую команду возглавляет Игор Тудор, однако текущее турнирное положение «шпор» может заставить руководство клуба искать альтернативу данному специалисту. Ранее Мотту также связывали с возможной работой в «Милане» и «Реале Сосьедад». Сейчас Мотта пребывает без клуба после ухода из «Ювентуса» в марте 2025 года.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Вест Хэм Юнайтед» с 18-го места 28 очков.