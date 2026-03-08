Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему вратарь Расулов вышел в старте с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему во встрече 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА в стартовом составе вышел 20-летний голкипер Курбан Расулов. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'    
Удаления: Гонду – 16' / нет

— Лунёв уже в матче со «Спартаком» почувствовал недомогание. Второй тайм играл на уколах. Сделали МРТ, у него оказалось небольшое повреждение. Лещук на тренировке тоже почувствовал проблемы. Тоже небольшое повреждение. Поэтому Расулов выходит в старте.

— Это тревожный момент?
— У нас не один основной вратарь. В равной степени все претендуют на место в старте. Сегодня есть шанс проявить себя у Курбана, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
