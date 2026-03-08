Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему вратарь Расулов вышел в старте с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему во встрече 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА в стартовом составе вышел 20-летний голкипер Курбан Расулов. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Лунёв уже в матче со «Спартаком» почувствовал недомогание. Второй тайм играл на уколах. Сделали МРТ, у него оказалось небольшое повреждение. Лещук на тренировке тоже почувствовал проблемы. Тоже небольшое повреждение. Поэтому Расулов выходит в старте.

— Это тревожный момент?

— У нас не один основной вратарь. В равной степени все претендуют на место в старте. Сегодня есть шанс проявить себя у Курбана, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».