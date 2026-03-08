Фото: фол Лусиано Гонду, после которого игрок получил красную карточку

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встречаются с московским «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо».

В центре поля Гонду прямой ногой попал в район груди защитнику «Динамо» Максиму Осипенко.

Фото: кадр из трансляции

После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на девятой строчке.

В предыдущем туре команда Фабио Челестини на выезде проиграла «Ахмату» со счётом 0:1, а подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» (4:0).