Арбитр Федотов высказался об удалении Лусиано Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Это красная карточка за серьёзное нарушение правил. Иванов со своей позиции должен был самостоятельно это определить. Гонду совершил безрассудное действие — высоко поднятой прямой ногой с открытыми шипами попал в плечо Осипенко. Иванов остался в центре и, возможно, смотрел Лусиано в спину. Но он имел возможность спокойно сместиться в сторону и всё увидеть — но остался.

Хорошо, что не пропустил фол и показал жёлтую, но само нарушение заслуживает прямой красной. Было продавливание или нет — не имеет значения. Гонду начал убирать ногу уже после удара в плечо Осипенко», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.