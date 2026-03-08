Футболисты «Факела» подарили цветы болельщицам, приехавшим на игру в Нижнекамск

После сообщения о переносе матча 23-го тура Лиги Pari «Нефтехимик» — «Факел» из-за неблагоприятных погодных условий капитан воронежцев Равиль Нетфуллин вышел с цветами к болельщикам и поздравил девушек с Международным женским днём. Вслед за лидером коллектива к ним вышла вся команда.

На матч в Нижнекамск приехали около 70 болельщиков воронежского клуба, среди которых было 25 девушек. Перед разминкой команд градусник показал -15,5°С.

«Мы тронуты тем, как много людей готовы проехать 1,2 тыс. км, заранее зная о том, как тут холодно. Желание поддержать команду и дать ей эмоций, помочь добиться результата – вот что главное для воронежских болельщиков, и это поражает», – сказал Нетфуллин.