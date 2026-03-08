Тренер «Торпедо» Кононов: «Родина» была сильнее в создании моментов и завершении атак

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении команды от «Родины» (0:2) в матче 23-го тура Лиги Pari.

«К сожалению, сегодня нам не удалось поздравить наших болельщиц результатом. Ребята старались, отдали все силы, но в футболе, помимо самоотдачи, нужна реализация — как в атаке, так и в обороне. В первом тайме нам этого не хватило: соперник был сильнее в создании моментов и завершении атак. Наша защита и вратарь поработали неплохо, но в двух эпизодах мы не доиграли и пропустили.

Второй тайм уже был за нами. Нам очень нужен был первый гол, чтобы на этом подъёме развивать атаки и бороться за результат. Тем не менее мы владели преимуществом, много атаковали, но не смогли забить.

Отдельно хочу отметить эпизод с Русланом Апековым — на мой взгляд, там был 100-процентный пенальти. Не могу понять решение судьи. Судейский корпус неплохо работал, но именно в этом моменте игрок «Родины» откровенно сбивал нашего нападающего. Этот момент мог бы стать определяющим. Но это из области разговоров.

В целом сейчас команда, конечно, расстроена, но мы будем серьёзно готовиться к следующему туру, разберём все моменты, в особенности в обороне, и по атаке — в тактическом плане», — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.