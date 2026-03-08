«Хетафе» победил «Бетис» в матче 27-го тура Ла Лиги

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хетафе» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил защитник «Хетафе» Кико Фемения на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Мартин Сатриано удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

После 27 матчей испанского чемпионата «Бетис» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче сыграет с «Сельтой» 15 марта, а «Хетафе» на день раньше на выезде встретится с мадридским «Атлетико».