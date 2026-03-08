Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хетафе — Бетис, результат матча 8 марта 2026, счёт 2:0, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Хетафе» победил «Бетис» в матче 27-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хетафе» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Фемения – 28'     2:0 Сатриано – 45+1'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Хетафе» Кико Фемения на 28-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард Мартин Сатриано удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

После 27 матчей испанского чемпионата «Бетис» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче сыграет с «Сельтой» 15 марта, а «Хетафе» на день раньше на выезде встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вильярреал» победил «Эльче» в матче 27-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android