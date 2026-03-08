Тренер «Торпедо» Кононов: команда воспринимает мои требования на все 100%

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 23-го тура Лиги Pari с «Родиной» (0:2) оценил качество игры своей команды.

— Показалось, в центре поля сегодня не было целостности: много брака в передачах, часто «привозили» моменты сами себе. Насколько команда в целом воспринимает ваши требования?

— Воспринимают на все 100%. Ребята работают именно над теми установками, которые мы им даём. Но сегодня технический брак не позволял нашим центральным полузащитникам сыграть более точно. Где-то соперник хорошо действовал на перехватах. У нас есть обойма игроков в центральной зоне, мы сделаем выводы и при подготовке к следующей игре решим, кто будет достоин выйти в старте.

— В перерыве вы сделали сразу три замены. Оцените игру вышедших ребят, особенно Даниила Уткина — многие не ожидали увидеть его на поле на протяжении целого тайма. Что удалось поменять в перерыве?

— Нам удалось перехватить инициативу во многом благодаря тому, что стало меньше брака в передачах. Даниил Уткин стал тем связующим звеном на позиции «десятки», которое более целенаправленно задавало вектор нашим атакам. Он принимал правильные решения, содействовал нашим атакам, сразу же взял на себя стандартные положения. Мы видим на тренировках, что он подходит к своей оптимальной форме и уровню. Даниил отыграл 45 минут на хорошем уровне, хотя я вижу, что он готов ещё не полностью. Тем не менее игру он усилил.

Александр Орехов также вошёл мобильно, доигрывал моменты в своей зоне, играл без брака. Что касается атакующих игроков, то хотелось бы от них большей нацеленности на завершение.

Боян Роганович достаточно хорошо закрыл свой фланг и сделал несколько качественных передач, которые нужно было завершать. Фланговые атаки у нас были как с правого, так и с левого флангов. Завтра на тренировке мы серьёзно разберём, почему при таком количестве фланговых атак у нас возникли проблемы с завершением, — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.