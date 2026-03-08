Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Тренер «Рубина» Артига прокомментировал победу над «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

– Моя первая победа здесь – и сразу против лидера чемпионата. Невзирая на погодные условия, получился фантастический матч. Команда действовала очень умело, умно, и за исключением последних 10 минут мы полностью контролировали игру. Большое спасибо игрокам за их усилия, за веру в себя. Надеемся, это будет только начало.

– Кажется, сегодня ваши игроки были более устойчивые к холоду.
– Если бы сводилось к устойчивости к холоду – можно было организовать большой холодильник на поле (смеётся). Ребята бились великолепно, но климатические условия сказывались. Хочу отметить команду. Они провели великолепный матч, – приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После этой игры «Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

