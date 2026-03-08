Тренер «Торпедо» Кононов высказался о настроении в команде

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 23-го тура Лиги Pari с «Родиной» (0:2) высказался о моральном состоянии своей команды.

— После победы над «Черноморцем» было воодушевление, сейчас — горечь поражения. Нет ли опасения, что это подорвёт психологическое состояние команды?

— Абсолютно нет. Я каждый день вижу настрой ребят на тренировках, видел их реакцию в раздевалке после матча, как они разговаривали между собой. Мы видим их настроение и сами не позволим им пасть духом, — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.

На данный момент чёрно-белые находятся на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.