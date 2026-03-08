Тренер «Торпедо» Кононов высказался о настроении в команде
Поделиться
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 23-го тура Лиги Pari с «Родиной» (0:2) высказался о моральном состоянии своей команды.
Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Мещанинов – 16' 0:2 Максименко – 45'
— После победы над «Черноморцем» было воодушевление, сейчас — горечь поражения. Нет ли опасения, что это подорвёт психологическое состояние команды?
— Абсолютно нет. Я каждый день вижу настрой ребят на тренировках, видел их реакцию в раздевалке после матча, как они разговаривали между собой. Мы видим их настроение и сами не позволим им пасть духом, — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.
На данный момент чёрно-белые находятся на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:02
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:12
-
19:11
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:46
-
18:40
-
18:38
-
18:24
-
18:21
-
18:18