ЦСКА — «Динамо» Москва: Мойзес отыграл один мяч на 58-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Динамо».

Защитник ЦСКА Мойзес отыграл один мяч на 58-й минуте. Ранее защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт на 13-й минуте. На 17-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку, а в добавленное к первому тайму время Маричаль оформил дубль.

После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на девятой строчке.

В предыдущем туре команда Фабио Челестини на выезде проиграла «Ахмату» со счётом 0:1, а подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» (4:0).