Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Бились до конца, но этого недостаточно». Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Рубином»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«В первом тайме мало что получилось. Плохо действовали в прессинге, на вторых мячах, в подборах и единоборствах. И, как следствие, не подбирали, не накрывали и не переходили в атаку. Плюс была грубейшая ошибка в обороне. Только к концу тайма создали несколько моментов у ворот «Рубина».

Второй тайм начали неплохо, получалось оказывать давление на соперника, но опять в середине тайма упустили инициативу, заработали очень простой стандарт, нам забили очень простой гол. Бились до конца, но этого недостаточно», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
