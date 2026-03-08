«Ньюкасл Юнайтед» хочет приобрести нового вратаря — The Athletic

Английский «Ньюкасл Юнайтед» летом хочет приобрести нового голкипера. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, «сороки» ищут вратаря, который уже является опытным исполнителем и способен усилить команду сразу же после трансфера. Руководство клуба не верит в Ника Поупа, арендованный у «Саутгемптона» Аарон Рамсдейл летом вернётся в стан своей команды, права на него выкупать не станут.

Ник Поуп является воспитанником «Ипсвич Таун», в его послужном списке также есть «Чарльтон Атлетик», «Бёрнли» и ряд других команд. За «сорок» голкипер выступает с 2022 года. В общей сложности за это время Поуп сыграл за клуб в 126 матчах, 46 раз из них — «на ноль».