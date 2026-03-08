Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Всё возможно, нет ничего невозможного». Глебов — после первого тайма ЦСКА — «Динамо»

«Всё возможно, нет ничего невозможного». Глебов — после первого тайма ЦСКА — «Динамо»
Комментарии

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал игру команды после первого тайма матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Счёт в матче 2:0 в пользу бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2    
Удаления: Гонду – 16' / нет

«Всё возможно, нет ничего невозможного. Сейчас своё забьём и выиграем. Можно вскрывать оборону, мы вдесятером атакует, создаём моменты. У нас два удара – два гола. Конечно, можно забивать», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 24 очка и располагаются на восьмой строчке.

В предыдущем туре команда Фабио Челестини на выезде проиграла «Ахмату» со счётом 0:1, а подопечные Ролана Гусева разгромили «Крылья Советов» (4:0).

Все новости

