Главная Футбол Новости

Милан – Интер: стартовые составы команд на матч 28-го тура Серии А 2025/2026, 8 марта 2026

«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Серии А
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Милан»: Меньян, де Винтер, Томори, Эступиньян, Павлович, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Леау, Пулишич.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Димарко, Биссекк, Бастони, Энрике, Зелиньски, Барелла, Мхитарян, Бонни, Эспозито.

По итогам 27 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 57 очков после 27 игр.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
