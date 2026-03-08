Андрес Иньеста может получить должность в сборной Марокко — AS

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста может стать спортивным директором сборной Марокко, сообщает AS.

Королевская марокканская футбольная федерация ведёт переговоры с испанцем, но соглашение ещё не достигнуто. Такое назначение может способствовать привлечению бывшего партнёра Иньесты по клубу и сборной Хави на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

Команда Марокко попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).