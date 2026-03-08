Видео: драка фанатов «Рейнджерс» и «Селтика» на поле после матча Кубка Шотландии

Фанаты «Рейнджерс» и «Селтика» подрались после матча команд в 1/4 финала Кубка Шотландии. В основное и дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались «кельты» — 4:2.

После финального свистка болельщики команд выбежали на газон стадиона «Айброкс» и стали конфликтовать друг с другом в агрессивной манере, сотрудники арены также оказались участниками потасовки.

Жеребьёвка пар полуфинала турнира состоится по завершении матчей текущей стадии соревнования. Ранее в следующий раунд Кубка страны также вышли «Фалкирк» и «Данфермлин Атлетик». Завтра последнюю путёвку в полуфинал разыграют «Сент-Миррен» и «Партик Тисл».