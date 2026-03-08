«Рома» проиграла «Дженоа» в 28-м туре Серии А

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил Жуниор Мессьяс. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 52-й минуте, реализовав пенальти. На 55-й минуте защитник римской команды Эван Н'Дика сравнял счёт. На 80-й минуте форвард «Дженоа» Витор Оливейра вывел свою команду вперёд.

После 28 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко и занимает четвёртое место. «Дженоа» заработал 30 очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.