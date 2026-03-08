Скидки
Главная Футбол Новости

Дженоа — Рома, результат матча 8 марта 2026, счет 2:1, 28-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» проиграла «Дженоа» в 28-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Мессьяс – 52'     1:1 Н'Дика – 55'     2:1 Оливейра – 80'    

Первый гол в матче забил Жуниор Мессьяс. Нападающий хозяев поля отличился во втором тайме на 52-й минуте, реализовав пенальти. На 55-й минуте защитник римской команды Эван Н'Дика сравнял счёт. На 80-й минуте форвард «Дженоа» Витор Оливейра вывел свою команду вперёд.

После 28 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 51 очко и занимает четвёртое место. «Дженоа» заработал 30 очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
