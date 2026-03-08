Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 25-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 25-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 8 марта, завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 25-го тура Бундеслиги:

Пятница, 6 марта:

«Бавария» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 4:1.

Суббота, 7 марта:

«Вольфсбург» – «Гамбург» — 1:2;
«Хайденхайм» – «Хоффенхайм» — 2:4;
«Фрайбург» – «Байер» — 3:3;
«Майнц» – «Штутгарт» — 2:2;
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург» — 2:1;
«Кёльн» – «Боруссия» Дортмунд — 1:2.

Воскресенье, 8 марта:

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт» Франкфурт — 0:0;
«Унион» – «Вердер» — 1:4.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 66 очков за 25 матчей.

