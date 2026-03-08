Скидки
ЦСКА — Динамо Москва, результат матча 8 марта 2026, счёт 1:4, 20-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт на 13-й минуте. На 17-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку. В добавленное к первому тайму время Маричаль оформил дубль. На 58-й минуте защитник ЦСКА Мойзес отыграл один мяч. На 66-й минуте полузащитник гостей Бителло забил третий мяч в ворота хозяев, а на 84-й минуте форвард «Динамо» Иван Сергеев довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
