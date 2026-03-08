«Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды гостей.

Защитник «Динамо» Николас Маричаль открыл счёт на 13-й минуте. На 17-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку. В добавленное к первому тайму время Маричаль оформил дубль. На 58-й минуте защитник ЦСКА Мойзес отыграл один мяч. На 66-й минуте полузащитник гостей Бителло забил третий мяч в ворота хозяев, а на 84-й минуте форвард «Динамо» Иван Сергеев довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).