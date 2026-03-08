ЦСКА минимум раз уступил во всех московских дерби в сезоне

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:4 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым армейцы минимум раз уступили во всех московских дерби в сезоне.

Ранее ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:3) в 12-м туре и «Спартаку» (0:1) в 16-м туре. При этом армейцы также обыгрывали красно-белых (3:2) и бело-голубых (3:1) по ходу нынешнего сезона. Встреча второго круга с железнодорожниками состоится 17 мая в 30-м туре РПЛ.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).