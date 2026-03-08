Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, состоялись четыре матча в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 8 марта:

«Оренбург» — «Зенит» — 2:1;

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — 2:0;

«Рубин» — «Краснодар» — 2:1;

ЦСКА — «Динамо» Москва — 1:4.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками после 19 игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).