Сёмин: футболисты «Динамо» уверены в себе и получают удовольствие от игры

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о результативности «Динамо» после встречи 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые разгромили ЦСКА со счётом 4:1.

«Результативность «Динамо» не удивляет. У команды хорошая атака. Футболисты уверены в себе и получают удовольствие от игры. У них нет большого напряжения. Казалось, что «Динамо» не борется за высокие места, но уже приближаются туда. Гусев — молодец! Хорошо работает, справляется со всеми тактическими ситуациями на отлично», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).