ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах РПЛ

ЦСКА со счётом 1:4 уступил московскому «Динамо» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы потерпели четвёртое поражение в пяти последних играх чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Данная серия команды Фабио Челестини началась встречей 16-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» — тогда красно-синие уступили со счётом 0:1. После этого москвичи переиграли «Оренбург» (2:0), но затем последовали поражения от «Краснодара» (2:3), «Ахмата» (0:1) и динамовцев. В следующем туре ЦСКА 14 марта на выезде встретится с «Балтикой».

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.

