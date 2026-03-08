ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах РПЛ

ЦСКА со счётом 1:4 уступил московскому «Динамо» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, армейцы потерпели четвёртое поражение в пяти последних играх чемпионата России.

Данная серия команды Фабио Челестини началась встречей 16-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком» — тогда красно-синие уступили со счётом 0:1. После этого москвичи переиграли «Оренбург» (2:0), но затем последовали поражения от «Краснодара» (2:3), «Ахмата» (0:1) и динамовцев. В следующем туре ЦСКА 14 марта на выезде встретится с «Балтикой».

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.