Московское «Динамо» выиграло все три матча в 2026 году с общим счётом 13:3

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 4:1. Эта победа стала для бело-голубых третьей в трёх официальных матчах 2026 года. Разница мячей московской команды в этих встречах — 13:3.

Ранее московское «Динамо» одержало победы над «Крыльями Советов» в 19-м туре чемпионата страны со счётом 4:0, а также над «Спартаком» (5:2) в Фонбет Кубке России.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).