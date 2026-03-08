Юрий Сёмин отреагировал на крупную победу «Динамо» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы московского «Динамо» над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сегодняшний тур даёт какие-то надежды, что «Динамо» может отыграть отставание от лидеров. Все сегодня проиграли. Остался только «Локомотив». Удаление всегда влияет. Но этим надо уметь воспользоваться. Удаление — проблема ЦСКА. «Динамо» — молодцы! Весь матч играли сконцентрированно. Команда использовала преимущество. Игроки проявили себя очень хорошо, особенно в атаке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.