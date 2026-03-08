Юрий Сёмин отреагировал на крупную победу «Динамо» в матче с ЦСКА
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы московского «Динамо» над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Сегодняшний тур даёт какие-то надежды, что «Динамо» может отыграть отставание от лидеров. Все сегодня проиграли. Остался только «Локомотив». Удаление всегда влияет. Но этим надо уметь воспользоваться. Удаление — проблема ЦСКА. «Динамо» — молодцы! Весь матч играли сконцентрированно. Команда использовала преимущество. Игроки проявили себя очень хорошо, особенно в атаке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
