Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Юрий Сёмин отреагировал на крупную победу «Динамо» в матче с ЦСКА

Юрий Сёмин отреагировал на крупную победу «Динамо» в матче с ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы московского «Динамо» над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Сегодняшний тур даёт какие-то надежды, что «Динамо» может отыграть отставание от лидеров. Все сегодня проиграли. Остался только «Локомотив». Удаление всегда влияет. Но этим надо уметь воспользоваться. Удаление — проблема ЦСКА. «Динамо» — молодцы! Весь матч играли сконцентрированно. Команда использовала преимущество. Игроки проявили себя очень хорошо, особенно в атаке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новости. Футбол
