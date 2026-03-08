Гендиректор «Динамо» Пивоваров: пока место в РПЛ не соответствует статусу команды
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после победы своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над ЦСКА (4:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Всё это плоды работы на сборах. У нас есть шансы на трофей — Кубок России. В РПЛ нам надо набрать как можно больше очков. Пока место не соответствует статусу команды. Место, которое соответствует — в тройке», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.
