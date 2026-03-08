Гендиректор «Динамо» Пивоваров: пока место в РПЛ не соответствует статусу команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после победы своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над ЦСКА (4:1).

«Всё это плоды работы на сборах. У нас есть шансы на трофей — Кубок России. В РПЛ нам надо набрать как можно больше очков. Пока место не соответствует статусу команды. Место, которое соответствует — в тройке», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.