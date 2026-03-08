«К «Спартаку» восстановимся». Вратарь «Динамо» Лунёв — о повреждении

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) рассказал о своём самочувствии. Вратарь пропускал игру с армейцами из-за травмы. Вместо него на поле вышел Курбан Расулов.

— Как здоровье?

— К «Спартаку» восстановимся, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Ответный матч между командами состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.