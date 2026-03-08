«К «Спартаку» восстановимся». Вратарь «Динамо» Лунёв — о повреждении
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) рассказал о своём самочувствии. Вратарь пропускал игру с армейцами из-за травмы. Вместо него на поле вышел Курбан Расулов.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
— Как здоровье?
— К «Спартаку» восстановимся, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Ответный матч между командами состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
