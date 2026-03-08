Ролан Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над ЦСКА
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА — непрофессионально. Им нельзя давать пространство. Глебов, Круговой… Кисляк хорошо ищет зоны, куда ныряют за спины другие игроки. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.
В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).
