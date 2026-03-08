Скидки
Ролан Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА — непрофессионально. Им нельзя давать пространство. Глебов, Круговой… Кисляк хорошо ищет зоны, куда ныряют за спины другие игроки. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).

