Ролан Гусев рассказал о повреждении вратаря «Динамо» Лунёва

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые разгромили ЦСКА (4:1), высказался о повреждении вратаря своей команды Андрея Лунёва.

«У Лунёва небольшое повреждение, ещё со «Спартаком» играл на уколах. Такие поля, на которых мы тренируемся, проблематичны для всех», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).