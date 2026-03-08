Скидки
Футбол

Ролан Гусев рассказал о повреждении вратаря «Динамо» Лунёва

Ролан Гусев рассказал о повреждении вратаря «Динамо» Лунёва
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые разгромили ЦСКА (4:1), высказался о повреждении вратаря своей команды Андрея Лунёва.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«У Лунёва небольшое повреждение, ещё со «Спартаком» играл на уколах. Такие поля, на которых мы тренируемся, проблематичны для всех», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).

