Точилин назвал причину хорошего старта «Динамо» во второй половине сезона

Российский тренер Александр Точилин прокомментировал хороший старт московского «Динамо» во второй половине сезона-2025/2026.

«Команда вкатилась в сезон в оптимальной форме. Это раз. Во-вторых, нужно отметить тренерскую работу. Гусев изнутри понимал все проблемы. Когда его сделали главным тренером, он над ними хорошо поработал. Благодаря этому команда набрала хороший ход, почувствовала вкус победы. Поэтому команда показывает результат. И они на поле доказывают, что подбор футболистов соответствует топ-клубу.

Посмотрим, что будет дальше. Впереди не менее сильные команды. Главное, что «Динамо» на сегодняшний момент лучше всех подготовилось к весенней части чемпионата и это даёт результат», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Алексеевой.

Московское «Динамо» одержало победы над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1) в чемпионате России, а также над «Спартаком» в Кубке России (5:2).