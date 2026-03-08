Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов поздравил женщин с 8 Марта

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поздравил женщин с 8 Марта.

«С вашим днём, дорогие дамы! Пусть все цветы мира будут у ваших ног», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Сафонова

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Вратарь перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 встреч. По ходу нынешнего сезона голкипер появлялся на поле в 13 матчах. После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года вратарь девять раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ». В составе парижского клуба российский голкипер является обладателем шести командных трофеев.

