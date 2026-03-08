Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал разгромное поражение от «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал разгромное поражение от «Динамо»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о разгромном поражении от московского «Динамо» со счётом 1:4 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Удаление случилось после первого пропущенного, так что мы не вошли хорошо в матч. После — хорошо заиграли, могли сравнять. Сегодня мы допустили много ошибок, которые стоили нам матча. Мы пытались рисковать. Но сегодня наша отдача не была достаточной, чтобы взять хотя бы очко. Второй гол убил игру для нас», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).

