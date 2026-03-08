Главный тренер ЦСКА Челестини назвал причины неудачного старта в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) высказался о причинах текущей формы команды во второй части сезона.

«Если мы поддерживаем уровень нашей отдачи, то против нас очень тяжело играть. Мы это видели с «Краснодаром». Нас очень тяжело обыграть. Но если мы опускаем наш тактический уровень, ментальный и технический, нам сразу тяжело. Я знаю свою команду. Когда мы на уровне, мы очень хороши, но нам не хватает поддержания этого уровня», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.