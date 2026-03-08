Фабио Челестини ответил на вопрос о слабости обороны ЦСКА весной

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после разгромного поражения от московского «Динамо» (1:4) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался об игре в обороне своих подопечных.

«Нет ощущения, что в защите потерялась стабильность. В «Ахмате» защитники наши даже не мучались, просто нас ловили на контратаках. Рейс с «Краснодаром» провёл блестящий матч. Сегодня мы играли в меньшинстве. Не считаю, что мы потеряли стабильность», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее ЦСКА минимально уступил «Ахмату» (0:1) и обыграл «Краснодар» (3:1) в матче Фонбет Кубка России.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).