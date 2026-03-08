Игрок ЦСКА Круговой прокомментировал крупное поражение от «Динамо»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от московского «Динамо» (1:4).

«Ребята, ну, по делу проиграли», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится на выезде с калининградской «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют на «Ростов Арене» с «Ростовом» (14 марта).