Маричаль: «Динамо» надо бороться за титулы и Кубок России

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался о победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1).

«Конечно, мы очень рады, третья победа подряд. На поле мы делаем всё, что просит тренер. Очень рад, что всё так получилось. Мы точно не самая худшая команда. У нас сейчас другой стиль игры. Самое важное продолжать так работать. Надо бороться за титулы и Кубок», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).