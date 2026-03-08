Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Маричаль ответил, как поменялась его роль на стандартах «Динамо» при Гусеве

Маричаль ответил, как поменялась его роль на стандартах «Динамо» при Гусеве
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) ответил, как поменялась его роль на стандартах при главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве. Отметим, что уругваец оформил дубль в ворота красно-синих.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

— Роль на стандартах при Гусеве поменялась?
— Наверное, неожиданно, что центральный защитник забивает в каждом матче. Я очень рад, что я находился на правильном месте и забивал. Хорошо, что команда набрала три очка. Это самое главное, — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Маричаль провёл 25 матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

