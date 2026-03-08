Маричаль ответил, как поменялась его роль на стандартах «Динамо» при Гусеве
Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) ответил, как поменялась его роль на стандартах при главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве. Отметим, что уругваец оформил дубль в ворота красно-синих.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
— Роль на стандартах при Гусеве поменялась?
— Наверное, неожиданно, что центральный защитник забивает в каждом матче. Я очень рад, что я находился на правильном месте и забивал. Хорошо, что команда набрала три очка. Это самое главное, — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В нынешнем сезоне Маричаль провёл 25 матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
