Маричаль ответил, как поменялась его роль на стандартах «Динамо» при Гусеве

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль после матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1) ответил, как поменялась его роль на стандартах при главном тренере бело-голубых Ролане Гусеве. Отметим, что уругваец оформил дубль в ворота красно-синих.

— Роль на стандартах при Гусеве поменялась?

— Наверное, неожиданно, что центральный защитник забивает в каждом матче. Я очень рад, что я находился на правильном месте и забивал. Хорошо, что команда набрала три очка. Это самое главное, — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне Маричаль провёл 25 матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.