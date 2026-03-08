Скидки
Главная Футбол Новости

Фомин: чем «Динамо» кормили на сборах? Мы много работаем

Фомин: чем «Динамо» кормили на сборах? Мы много работаем
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о зимних сборах бело-голубых после победы в матче РПЛ с ЦСКА (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

— Можете вспомнить примерное меню, чем вас кормили на сборах?
— Если так вспоминать, такого ничего не давали. Мы много работаем. У нас хорошее начало сезона. Самое главное — так же закончить.

— Не пугает удачная серия из трёх матчей?
— Не думали об этом. Что было до этого — уже история. Хорошая команда тем и отличается, что идёт вперёд. Получилось сегодня дерби и победа, — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.

