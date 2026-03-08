Фомин: чем «Динамо» кормили на сборах? Мы много работаем

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о зимних сборах бело-голубых после победы в матче РПЛ с ЦСКА (4:1).

— Можете вспомнить примерное меню, чем вас кормили на сборах?

— Если так вспоминать, такого ничего не давали. Мы много работаем. У нас хорошее начало сезона. Самое главное — так же закончить.

— Не пугает удачная серия из трёх матчей?

— Не думали об этом. Что было до этого — уже история. Хорошая команда тем и отличается, что идёт вперёд. Получилось сегодня дерби и победа, — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После сегодняшней встречи бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие заработали 36 очков и располагаются на четвёртой строчке.